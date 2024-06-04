Şampiyonlar Ligi kupası Real Madrid'in müzesinde Borussia Dortmund'u 2-0 yenerek tarihindeki 15. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan İspanyol devi Real Madrid'de kupa müzeye getirildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Wembley Stadyumu’nda oynanan maçta Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic düdük çaldı.

Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yaptı. Real Madrid, rakibini 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan taraf oldu.

İspanyol ekibine kupayı getiren golleri 74’üncü dakikada Dani Carvajal ve 83’üncü dakikada Vinicius Junior attı.

Real Madrid, 15. şampiyonluğunu yaşadı

Bu şampiyonluk Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’ndeki 15’inci zaferi oldu. Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takım konumunda bulunan İspanyol ekibini 7 şampiyonlukla Milan takip ediyor.

Arda Güler tarihe geçti

Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Borussia Dortmund’da oynayan Salih Özcan, final maçında süre alamadı.

Öte yandan Real Madrid’in kupayı müzesine götürmesiyle Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ilk Türk futbolcu oldu.

Kupa müzeye geldi

Eflatun-beyazlı ekip, finalin oynanmasının ardından kazandığı kupayı müzesindeki yerine yerleştirdi.

Kulüp başkanı Florentino Perez kupayı yerleştirirken, "Başkanımız kupayı kulübümüzün kazandığı diğer 14 Avrupa Futbol kupasının yanına koydu." notuyla o anlar Real Madrid'in resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.