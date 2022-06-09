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    Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2022? Trabzonspor ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç takvimi

    Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon ön eleme oynayacak iki temsilcimiz Trabzonspor ve Fenerbahçe olacak. Peki 2022 Fenerbahçe ve Trabzonspor Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte maç takvimi
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 16:44
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    Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2022? Trabzonspor ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç takvimi

    UEFA Şampiyonlar Ligi, kulüpler bazında Avrupa'nın en seçkin kupası olarak 68. sezonuna hazırlanıyor.

    Şampiyonlar Ligi adıyla 31. sezonuna başlayacak organizasyonda maç ve kura çekimi tarihleri açıklandı.

    2021-2022 sezonunda Real Madrid'in kazandığı Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 2022-2023 sezonunda Dünya Kupası maçları nedeniyle daha erken başlayacak.

    Ülkemizi bu yıl play-off ve ön eleme turlarında temsil edecek Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin karşılaşmalarının tarihleri de resmen belli oldu.

    Konuyla ilgili olarak futbolseverler, gözlerini Şampiyonlar Ligi kura çekimine çevirmiş durumda...

    Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2022? İşte Trabzonspor ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ve maç tarihleri...

    2022 Trabzonspor ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç ve kura tarihleri

    Bu sezon Dünya Kupası nedeniyle erken başlayacak Şampiyonlar Ligi, eleme etaplarıyla birlikte 21 Haziran 2022 tarihinde başlayacak ve 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'daki finalle sezona nokta koyacak.

    Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne katılım adına Play-Off etabında mücadele etmeye hazırlanıyor. Play-Off'ların 16-17 ve 23-24 Ağustos tarihlerinde oynanacakları açıklandı.

    İkinci eleme turundan başlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılım şansı araması beklenen Fenerbahçe ise 19-20 ve 26-27 Temmuz tarihlerinde bu turdaki karşılaşmalarını oynayacak.

    Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2022? Trabzonspor ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maç takvimi #1

    2022 Fenerbahçe ve Tranbzonspor Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?

    Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin mücadele edeceği ikinci eleme turu kuraları 15 Haziran'da çekilecek.

    Bu turların ardından ise Trabzonspor'un mücadele edeceği Play-Off turu kuraları ise 2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

    Şampiyonlar Ligi ön eleme turları tarihleri şu şekilde:

    2. Ön Eleme Turu:

    • Kura Çekimi: 15 Haziran
    • İlk Maçlar: 19-20 Haziran
    • Rövanşlar: 26-27 Haziran

    3. Ön Eleme Turu:

    • Kura Çekimi: 18 Temmuz
    • İlk Maçlar: 2-3 Ağustos
    • Rövanşlar: 9 Ağustos

    Play-off Turu Eşleşmeleri:

    • Kura Çekimi: 2 Ağustos
    • İlk Maçlar: 16-17 Ağustos
    • Rövanşlar: 23-24 Ağustos

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