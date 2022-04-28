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    Şampiyonlar Ligi Liverpool, Villarreal'i eli boş gönderdi

    Şampiyonlar Ligi Liverpool, Villarreal'i eli boş gönderdi

    Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool, konuk ettiği Villarreal'i 2-0 yenerek rövanş için avantaj sağladı.
    • 28.04.2022 - 02:40
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    UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turunda, İngiltere'nin Liverpool ile İspanya'nın Villarreal takımları Anfield Stadı'nda karşılaştı.

    Salah ve Mane, rakip savunmayı geçemedi

    AA'nın haberine gçre; Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yönettiği mücadeleye atak başlayan Liverpool, yıldız oyuncuları Muhammed Salah ve Sadio Mane ile çeşitli pozisyonlar üretmesine rağmen Villarreal savunmasını geçemedi.

    Şampiyonlar Ligi Liverpool, Villarreal i eli boş gönderdi #1

    İkinci yarı Villarreal gole çok yaklaştı

    İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada ev sahibi ekibin en tehlikeli pozisyonu, Thiago Alcantara'dan geldi. İspanyol oyuncunun 42. dakikada ceza sahası dışından sert vuruşunda top, direğe çarparak auta gitti.

    Şampiyonlar Ligi Liverpool, Villarreal i eli boş gönderdi #2

    Henderson'ın ortası defansa çarptı, gol oldu

    İkinci devreye hızlı başlayan Liverpool, aradığı golü 53. dakikada buldu. Orta sahadan kısa paslarla rakip ceza sahasında çoğalan Liverpool'da kaptan Jordan Henderson'ın sağ kanattan yaptığı sert orta, Villarreal defansından Pervis Estupinan'a çarparak kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu: 1-0

    Şampiyonlar Ligi Liverpool, Villarreal i eli boş gönderdi #3

    Salah'ın harika pasında Mane farkı 2'ye çıkardı

    Hız kesmeyen ev sahibi ekipte Salah'ın ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mane, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve İngiltere temsilcisi, 55. dakikada 2-0 öne geçti. Şampiyonlar Ligi eleme turlarında toplam 14 gole ulaşan Senegalli oyuncu, Didier Drobga'yı yakalayarak turnuva tarihinde en yüksek sayıya ulaşan iki Afrikalı oyuncudan biri oldu.

    Şampiyonlar Ligi Liverpool, Villarreal i eli boş gönderdi #4

    Liverpool, Ceramica'ya avantajla gidiyor

    Rakibini 2-0'la geçen Liverpool, ikinci maç öncesi skor avantajı yakaladı. Bu karşılaşmanın rövanşı, 3 Mayıs Salı günü Ceramica Stadı'nda oynanacak.

    Şampiyonlar Ligi Liverpool, Villarreal i eli boş gönderdi #5

    Şampiyonlar Ligi Liverpool, Villarreal i eli boş gönderdi #6


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