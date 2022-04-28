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- Şampiyonlar Ligi Liverpool, Villarreal'i eli boş gönderdi
Şampiyonlar Ligi Liverpool, Villarreal'i eli boş gönderdi
- 28.04.2022 - 02:40
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final turunda, İngiltere'nin Liverpool ile İspanya'nın Villarreal takımları Anfield Stadı'nda karşılaştı.
Salah ve Mane, rakip savunmayı geçemedi
AA'nın haberine gçre; Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yönettiği mücadeleye atak başlayan Liverpool, yıldız oyuncuları Muhammed Salah ve Sadio Mane ile çeşitli pozisyonlar üretmesine rağmen Villarreal savunmasını geçemedi.
İkinci yarı Villarreal gole çok yaklaştı
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada ev sahibi ekibin en tehlikeli pozisyonu, Thiago Alcantara'dan geldi. İspanyol oyuncunun 42. dakikada ceza sahası dışından sert vuruşunda top, direğe çarparak auta gitti.
Henderson'ın ortası defansa çarptı, gol oldu
İkinci devreye hızlı başlayan Liverpool, aradığı golü 53. dakikada buldu. Orta sahadan kısa paslarla rakip ceza sahasında çoğalan Liverpool'da kaptan Jordan Henderson'ın sağ kanattan yaptığı sert orta, Villarreal defansından Pervis Estupinan'a çarparak kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu: 1-0
Salah'ın harika pasında Mane farkı 2'ye çıkardı
Hız kesmeyen ev sahibi ekipte Salah'ın ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mane, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve İngiltere temsilcisi, 55. dakikada 2-0 öne geçti. Şampiyonlar Ligi eleme turlarında toplam 14 gole ulaşan Senegalli oyuncu, Didier Drobga'yı yakalayarak turnuva tarihinde en yüksek sayıya ulaşan iki Afrikalı oyuncudan biri oldu.
Liverpool, Ceramica'ya avantajla gidiyor
Rakibini 2-0'la geçen Liverpool, ikinci maç öncesi skor avantajı yakaladı. Bu karşılaşmanın rövanşı, 3 Mayıs Salı günü Ceramica Stadı'nda oynanacak.