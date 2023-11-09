Şampiyonlar Ligi maçında sahaya giren taraftar, Filistin bayrağı açtı

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü mücadelesinde Danimarka takımı Kopenhag ile İngiliz ekibi Manchester United kozlarını paylaştı.
Kopenhag'ın ev sahipliğinde Parken Stadyumu'nda oynanan temsilcimiz Galatasaray'ın rakiplerinin maçının ilk yarısında ise sahaya bir taraftar girdi.
Oyun alanına giren taraftar, tüm dünyaya işgal altındaki Filistin'e destek mesajı verdi.
"Gazze'de çocukların öldürülmesini durdurun"
Maçın başında sahaya giren taraftarın elinde tuttuğu bayrakta, "Gazze'de çocukların öldürülmesini durdurun! Birlik olalım." yazısı olduğu görüldü. Taraftar daha sonra ise stat görevlilerinin müdahalesiyle dışarı çıkarıldı.
Karşılaşmaya bir süre ara verilirken, taraftarın gözaltına alınması sonrası maça kaldığı yerden devam edildi.
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