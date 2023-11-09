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Şampiyonlar Ligi



Şampiyonlar Ligi maçında sahaya giren taraftar, Filistin bayrağı açtı

Şampiyonlar Ligi maçında sahaya giren taraftar, Filistin bayrağı açtı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Manchester United'ın deplasmanda Kopenhag'la karşılaştığı mücadelede bir taraftar Filistin bayrağı ile sahaya girdi, maç birkaç dakika durdu.