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    Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı Sakarya’da oynanacak

    Şampiyonlar Ligi'nde tur mücadelesi verecek olan Belarus takımı Shakhter Soligorsk ile Maribor arasındaki karşılaşma Sakarya’da oynanacak.
    • 24.06.2022 - 15:35
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 16:04
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    Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı Sakarya’da oynanacak

    UEFA İcra Komitesi'nin, Avrupa kupalarına katılacak olan Belarus kulüplerinin maçlarını tarafsız sahada ve seyircisiz oynanmasına karar vermesinin ardından müsabaka için Sakarya seçildi.

    Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak

    Bu çerçevede Şampiyonlar Ligi'nde Shakhter Soligorsk'un, Maribor ile oynayacağı karşılaşmanın 13 Temmuz Çarşamba günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumun'da oynanmasına karar verildi.

    Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı Sakarya’da oynanacak #1

    Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı Sakarya’da oynanacak #2

    Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı Sakarya’da oynanacak #3


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