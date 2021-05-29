Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea

Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea, Portekiz'in Porto kentinde bulunan Dragao Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mavi-beyazlılar rakibini Havertz'in attığı golle 1-0 yenerek Devler Ligi şampiyonu oldu.

2020-2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finalinde iki İngiliz kulübü Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi.

KUPA CHELSEA'NİN

Portekiz'deki Dragao Stadı'nda oynanan finali Chelsea 1-0 kazanarak kupayı müzesine götüren taraf oldu.

Chelsea'ye kupayı getiren golü 42. dakikada Kai Havertz kaydederken Maviler tarihinde ikinci kez mutlu sona ulaştı. Ayrıca Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel ilk Avrupa kupasını kazanmayı başardı.

Chelsea - Manchester City Şampiyonlar Ligi finalinden kareler-Foto Galeri







THIAGO SILVA MAÇI YARIDA BIRAKTI

Karşılaşmanın ilk yarısında Chelsea, deneyimli savunmacı Thiago Silva'nın sakatlığı ile adeta sarsıldı. 36 yaşındaki Brezilyalı stoper, finalde oynayan en yaşlı oyuncu olma özelliği taşıdığı maçın 36. dakikasında sakatlanarak oyundan alındı ve yerine Christensen girdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da oyuna dengeli başladı. Chelsea savunma güvenliğini üst seviyede tutarak Thomas Tuchel'in önderliğinde kalesini gole kapadı.





HAVERTZ İLK GOLÜNÜ FİNALDE ATTI

Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Mount'un savunma arkasına gönderdiği topu Kai Havertz, kaleci Ederson'u çalımlayarak topu ağlara gönderdi ve ilk yarı 1-0'lık Chelsea üstünlüğü ile tamamlandı.

Kai Havertz, bu sezon 12. Şampiyonlar Ligi maçında ilk golünü atarak turnuvadaki ilk golünü tıpkı 2013'te İlkay Gündoğan gibi finalde atmayı başardı.



