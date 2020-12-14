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    Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Eşleşmelerin en dikkat çeken maçı ise Barcelona-PSG oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2020 - 14:25
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 14:41
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    Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

    Mönchengladbach - Manchester City

    Lazio - Bayern Münih

    Atletico Madrid - Chelsea

    Leipzig - Liverpool

    Porto - Juventus

    Barcelona - Paris Saint-Germain

    Sevilla - Borussia Dortmund

    Atalanta - Real Madrid

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri #1

    FİNAL İSTANBUL'DA

    Dünya devleri İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçına gitmek için ter dökecek.

    Son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri #2

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