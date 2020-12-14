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Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Eşleşmelerin en dikkat çeken maçı ise Barcelona-PSG oldu.
- Haber Merkezi
- 14.12.2020 - 14:25
- Güncelleme : 14.12.2020 - 14:41
Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Mönchengladbach - Manchester City
Lazio - Bayern Münih
Atletico Madrid - Chelsea
Leipzig - Liverpool
Porto - Juventus
Barcelona - Paris Saint-Germain
Sevilla - Borussia Dortmund
Atalanta - Real Madrid
FİNAL İSTANBUL'DA
Dünya devleri İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçına gitmek için ter dökecek.
Son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.