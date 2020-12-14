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Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri

Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Eşleşmelerin en dikkat çeken maçı ise Barcelona-PSG oldu.