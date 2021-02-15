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    Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç programı

    Devler Ligi'nde son 16 turu karşılaşmaları, salı günü oynanacak maçlarla başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2021 - 12:54
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 13:22
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    Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç programı

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda, 16 Şubat Salı ve 17 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak.

    Bu turun ilk mücadeleleri, 23 ve 24 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

    Çeyrek finale yükselen takımlar, 9-10 Mart ile 16-17 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. Mücadelelerin tamamı TSİ 23.00'te başlayacak.

    FİNAL OLİMPİYAT STADI'NDA

    Final karşılaşmasının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı Devler Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

    16 Şubat Salı:
    Leipzig (Almanya) - Liverpool (İngiltere)
    Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

    17 Şubat Çarşamba:
    Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)
    Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)

    23 Şubat Salı:
    Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)
    Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

    24 Şubat Çarşamba:
    Atalanta (İtalya) - Real Madrid (İspanya)
    Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu maç programı #1

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