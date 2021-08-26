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Şampiyonlar Ligi topu İstanbul'da
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon tüm müsabakalarda kullanılacak olan futbol topu, İstanbul'a getirildi.
- Haber Merkezi
- 26.08.2021 - 12:56
- Güncelleme : 26.08.2021 - 13:03
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi, 19.00'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPU İSTANBUL'DA
Tek Türk temsilcisi olarak Beşiktaş bulunurken, Devler Ligi'nde bu sezon maçlarda kullanılacak top da İstanbul'a getirildi.
Şehrin birçok yerinde fotoğrafları çekilen top, futbolseverler tarafından tasarım anlamında geçer not aldı.
Devler Ligi finali, bu sezon Sankt-Petersburg Stadyumu'nda oynanacak.