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Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları
Dünyanın en önemli futbol organizasyonu olarak gösterilen Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuralarında eşleşen takımlar belli oldu. Temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyen PAOK, Benfica ile eşleşti.
- Haber Merkezi
- 31.08.2020 - 13:48
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi.
PAOK, BENFICA İLE EŞLEŞTİ
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş 'ı eleyen PAOK, 3. ön eleme turunda Benfica ile eşleşti.
PAOK - Benfica
Dinamo Kiev - AZ Alkmaar
Gent - Rapid Wien
Karabağ - Molde
Omonia - Kızılyıldız
Midtjylland - Young Boys
Ferencvaros - Dinamo Zagreb
Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Brest.