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    Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları

    Dünyanın en önemli futbol organizasyonu olarak gösterilen Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuralarında eşleşen takımlar belli oldu. Temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyen PAOK, Benfica ile eşleşti.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2020 - 13:48
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    Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları

    Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi.

    PAOK, BENFICA İLE EŞLEŞTİ

    Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş 'ı eleyen PAOK, 3. ön eleme turunda Benfica ile eşleşti.

    PAOK - Benfica

    Dinamo Kiev - AZ Alkmaar

    Gent - Rapid Wien

    Karabağ - Molde

    Omonia - Kızılyıldız

    Midtjylland - Young Boys

    Ferencvaros - Dinamo Zagreb

    Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Brest.

    Şampiyonlar Ligi nde 3. ön eleme turu kuraları #1

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