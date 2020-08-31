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Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları

Dünyanın en önemli futbol organizasyonu olarak gösterilen Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuralarında eşleşen takımlar belli oldu. Temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyen PAOK, Benfica ile eşleşti.