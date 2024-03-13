Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ve Barcelona çeyrek finale yükseldi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu penaltılarda saf dışı bırakan Arsenal ile Napoli'yi eleyen Barcelona çeyrek final biletini alan takımlar oldu.

ensonhaber.com

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanşları iki maçla devam etti.

İngiliz ekibi Arsenal, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Portekiz'in Porto takımını konuk etti.

Arsenal, 41. dakikada Leandro Trossard'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda gol sesinin çıkmadığı karşılaşma toplam skordaki 1-1'lik beraberlik nedeniyle uzatmalara gitti.

Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmayınca penaltılara giden mücadelede rakibine 4-2 üstünlük kuran Arsenal, 14 yıl sonra ilk kez son 8 takım arasına kaldı.

Barcelona, 3 golle turladı

İspanya temsilcisi Barcelona, 1-1 berabere biten ilk karşılaşmanın rövanşında İtalya'nın Napoli takımını ağırladı.

Mücadeleye hızlı başlayan Barcelona, 15. dakikada Fermin Lopez ve 17. dakikada Joao Cancelo'nun golleriyle 2-0 öne geçti.

Napoli, 30. dakikada Amir Rrahmani ile farkı 1'e indirirken ilk yarı bu skorla sona erdi.

Barcelona, 83. dakikada Robert Lewandowski ile bir gol daha bularak maçı 3-1 kazandı ve turnuvada 2019-2020 sezonunun ardından ilk kez çeyrek finale çıktı.

Son iki bilet

Çeyrek final için bu akşam oynanacak maçlarda İspanyol ekibi Atletico Madrid, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan devi İnter'i 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında konuk edecek.

Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ise 1-1'in rövanşında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son iki maçın dışında Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Manchester City, Real Madrid, Barcelona ve Arsenal çeyrek final biletini elde eden takımlar oldu.