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    Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i eleyen Manchester City yarı finalde

    Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i eleyen Manchester City yarı finalde

    Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Atletico Madrid ile golsüz berabere kalarak yarı finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 00:03
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 00:27
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşları devam ediyor.

    İngiliz ekibi Manchester City, konuk olduğu İspanyol rakibi Atletico Madrid ile golsüz berabere kaldı.

    City, ilk maçın avantajıyla yarı finalde

    İlk maçı evinde 1-0 kazanan İngiliz takımı, çeyrek finale yükselen taraf oldu.

    Karşılaşmada Atletico Madrid oyuncu Felipe, 90+1'de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

    Şampiyonlar Ligi nde Atletico Madrid i eleyen Manchester City yarı finalde #1

    Şampiyonlar Ligi nde Atletico Madrid i eleyen Manchester City yarı finalde #2

    Şampiyonlar Ligi nde Atletico Madrid i eleyen Manchester City yarı finalde #3

    Şampiyonlar Ligi nde Atletico Madrid i eleyen Manchester City yarı finalde #4

    Şampiyonlar Ligi nde Atletico Madrid i eleyen Manchester City yarı finalde #5

    Şampiyonlar Ligi nde Atletico Madrid i eleyen Manchester City yarı finalde #6

    Şampiyonlar Ligi nde Atletico Madrid i eleyen Manchester City yarı finalde #7

    Şampiyonlar Ligi nde Atletico Madrid i eleyen Manchester City yarı finalde #8

    Şampiyonlar Ligi nde Atletico Madrid i eleyen Manchester City yarı finalde #9


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