Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United, yarın oynanacak maç için İstanbul'a indi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın Medipol Başakşehir'le karşılaşacak İngiltere ekibi Manchester United, İstanbul'a geldi.



İngiltere'nin Manchester kentinden kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Manchester United kafilesi, pasaport işlemlerinin ardından Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaparak, otobüsle konaklayacakları otele geçti.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve diğer ekipler tarafından havalimanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.



Medipol Başakşehir ile Manchester United arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.55'te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakibi Manchester United İstanbul'a geldi İZLE









