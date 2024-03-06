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Şampiyonlar Ligi



Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Paris Saint-Germain çeyrek finale yükseldi

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Paris Saint-Germain çeyrek finale yükseldi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio'yu saf dışı bırakan Bayern Münih ile Real Sociedad'ı eleyen Paris Saint-Germain çeyrek final biletini alan ilk takımlar oldu.