Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ve Paris Saint-Germain çeyrek finale yükseldi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanşları iki maçla start aldı.
Almanya temsilcisi Bayern Münih, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında İtalya'nın Lazio takımını ağırladı.
Mücadeleyi 38 ve 66. dakikalarda Harry Kane ile 45+2. dakikada Thomas Müller'in golleriyle 3-0 kazanan Bayern Münih adını çeyrek finale yazdırdı.
PSG deplasmanda turladı
Günün diğer maçında ise Fransız ekibi Paris Saint-Germain, 2-0 kazandığı maçın rövanşında İspanya'nın Real Sociedad takımına konuk oldu.
Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin 15 ve 56. dakikalardaki golleriyle 2-0 üstünlük yakaladı.
Real Sociedad, 89. dakikada Mikel Merino ile farkı 1'e indirse de mücadeleyi 2-1 kazanan Paris Saint-Germain son 8 takım arasına kaldı.
Çeyrek finaldeki eşleşmeler önümüzdeki günlerde yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
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