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    Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i eleyen Villarreal yarı finalde

    Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i eleyen Villarreal yarı finalde

    Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Villarreal, Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak yarı finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 23:55
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 00:06
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    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları başladı.

    İspanyol ekibi Villarreal, Alman rakibi Bayern Münih'e konuk olduğu karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

    İspanyol ekibi, ilk maçta 1-0'lık galibiyetin üstünlüğü ile yarı finale yükselen taraf oldu.

    Şampiyonlar Ligi nde Bayern Münih i eleyen Villarreal yarı finalde #1

    Turu getiren gol Samuel'den

    Karşılaşmada Bayern Münih’in golü’nü 52. Dakikada Robert Lewandowski atarken, Villarreal’e turu getiren gol ise 88’de Samuel Chukwueze’den geldi.

    Şampiyonlar Ligi nde Bayern Münih i eleyen Villarreal yarı finalde #2

    Şampiyonlar Ligi nde Bayern Münih i eleyen Villarreal yarı finalde #3

    Şampiyonlar Ligi nde Bayern Münih i eleyen Villarreal yarı finalde #4

    Şampiyonlar Ligi nde Bayern Münih i eleyen Villarreal yarı finalde #5

    Şampiyonlar Ligi nde Bayern Münih i eleyen Villarreal yarı finalde #6

    Şampiyonlar Ligi nde Bayern Münih i eleyen Villarreal yarı finalde #7


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