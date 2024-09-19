Haberler



Şampiyonlar Ligi



Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, Orkun ve Kerem ile güldü

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica, Orkun ve Kerem ile güldü Devler Ligi'ndeki ilk hafta maçında Portekiz ekibi Benfica, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kürkçü'nün golleriyle 2-1 mağlup etti.