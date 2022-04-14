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    Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı eleyen Liverpool yarı finalde

    Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı eleyen Liverpool yarı finalde

    Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool, konuk ettiği Benfica ile 3-3 berabere kalarak yarı finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2022 - 00:00
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 00:17
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları başladı.

    İngiliz ekibi Liverpool, sahasında ağırladığı İspanyol rakibi Benfica ile adeta gol düellosuna dönüşen karşılaşmada 3-3 berabere kaldı.

    Liverpool yarı finalde

    İlk maçı 3-1 kazanan İngiliz takımı, bu skorla yarı finale yükselen taraf oldu.

    Karşılaşmada Liverpool'un golleri 21’de Ibrahim Konate ve 55 ile 65’te ROberto Firmino’dan gelirken, Benfica’nın gollerini 32’de Gonçalo Ramos, 73’te Roman Yaremçuk ve 81’de Darwin Nunez kaydetti.

    Şampiyonlar Ligi nde Benfica yı eleyen Liverpool yarı finalde #1

    Şampiyonlar Ligi nde Benfica yı eleyen Liverpool yarı finalde #2

    Şampiyonlar Ligi nde Benfica yı eleyen Liverpool yarı finalde #3

    Şampiyonlar Ligi nde Benfica yı eleyen Liverpool yarı finalde #4

    Şampiyonlar Ligi nde Benfica yı eleyen Liverpool yarı finalde #5

    Şampiyonlar Ligi nde Benfica yı eleyen Liverpool yarı finalde #6

    Şampiyonlar Ligi nde Benfica yı eleyen Liverpool yarı finalde #7

    Şampiyonlar Ligi nde Benfica yı eleyen Liverpool yarı finalde #8

    Şampiyonlar Ligi nde Benfica yı eleyen Liverpool yarı finalde #9


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