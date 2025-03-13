Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu tamamlandı.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

Futbolseverlerin büyük heyecanla takip ettiği rövanş mücadeleleri nefesleri keserken, çeyrek finale yükselen takımlar da netleşti.

Salı günü oynanan karşılaşmaların ardından Barcelona, Inter, Bayern Münih ve PSG tur atlayan ilk ekipler oldu.

Bu akşam ise Borussia Dortmund, Arsenal, Aston Villa ve Real Madrid, çeyrek finale adını yazdırarak Devler Ligi'nde son 8 takım arasına katıldı.

REAL MADRID PENALTILARLA TURLADI

Çarşamba akşamının en dikkat çeken maçında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Atletico Madrid'in 90 dakikasını ve uzatmalarını 1-0 önde tamamladığı maçta turu geçen tarafı penaltılar belirledi.

Real Madrid penaltılar sonucunda ezeli rakibini kupanın dışına itti ve zor da olsa çeyrek finale yükseldi.

EŞLEŞMELER

İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final eşleşmeleri:

PSG-Aston Villa

Barcelona-Borussia Dortmund

Arsenal-Real Madrid

Bayern Münih-Inter