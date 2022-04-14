Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final sonuçları ve yarı final eşleşmeleri

Devler Ligi'nde çeyrek final müsabakaları dün gece oynanan maçların ardından sona erdi. 8 takımın mücadele ettiği turda yarı finale Villarreal, Liverpool, Manchester City ve Real Madrid ulaştı.

Avrupa futbolunun kulüpler seviyesindeki en önemli turnuvasında çeyrek final rövanş karşılaşmasında yine birbirinden keyifli maçlar oynandı.

Villarreal, Bayern Münih'i eledi

Alman devi Bayern Münih, deplasmanda 1-0 mağlup olduğu İspanyol ekibi Villarreal'i konuk etti.

Bayern Münih, Polonyalı yıldız futbolcu Lewandowski'nin 52. dakikada attığı golle öne geçti. Ancak Villarreal, Chukwueze'nin 88. dakikada kaydettiği golle turnuvada 6 şampiyonluk elde eden Bayern Münih'i elemeyi başardı.

İspanya ekibi, tarihinin 'Devler Ligi'ndeki en iyi derecesi olarak öne çıkan yarı finale, 2006 yılından sonra bir defa daha yükselmiş oldu.

Real Madrid, Chelsea maçı nefesleri kesti

İlk maçı 3-1'lik skorla kazanan İspanya devi Real Madrid, İngiltere ekibi Chelsea'yi misafir etti.

Son şampiyon Chelsea, 15. dakikada Mount'un ve 51'inci dakikada Rüdiger'in kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti.

62.dakikada Alonso'nun kaydettiği gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Werner'in 75. dakikada attığı golle fark açıldı: 0-3

Ancak 78'inci dakikada oyuna dahil olan Real Madridli futbolcu Rodrygo, iki dakika sonra skoru 3-1'e getirdi ve maçın uzamasını sağladı.

Taraftarının desteğini de arkasına alan ev sahibi ekip, Benzema'nın 96'ıncı dakikada kaydettiği golle skoru 3-2'ye getirdi.

Real Madrid, evinde 3-2 yenilse de ilk maçın avantajıyla tur atlayan takım oldu.

Elde ettiği 13 kupayla 'Devler Ligi'nin en başarılı ekibi olan Real Madrid, son 4'e kaldı.

Guardiola, Simone'yi eledi

Etihad'da oynanan maçı Kevin de Bruyne'nin golüyle 1-0 kazanan Manchester City, Atletico Madrid deplasmanından golsüz eşitlikle ayrılarak yarı finale yükselen takım oldu.

Manchester City bu sonuçla üst üste ikinci kez yarı finale kaldı.

Liverpool, Benfica'yı ilk maç avantajıyla geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Liverpool ile Benfica karşı karşıya geldi. İngiliz ekibinin gollerini 21'de Ibrahima Konate ve 55 ile 65'de Roberto Firmino attı.

Benfica’nın gollerini 32'de Goncalo Ramos, 73'de Roman Yaremchuk ve 82'de Darwin Nunez'den geldi.

Toplamda 6-4 kazanan Liverpool yarı finalde, Bayern Münih'i eleyen Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

Yarı final eşleşmeleri

Alınan sonuçların ardından Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu:

Manchester City - Real Madrid

Liverpool - Villarreal

Yarı finalde maçlar 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.