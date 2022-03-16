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    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar

    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar

    Atletico Madrid ve Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
    • AA
    • 16.03.2022 - 02:14
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    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda iki rövanş karşılaşması oynandı.

    İngiltere'nin Manchester United takımı, 1-1 biten ilk maçın rövanşında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırladı.

    A. MADRİD, LODİ İLE TUR ATLADI

    Atletico Madrid, Lodi'nin 41. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazanarak tur biletini aldı.

    Şampiyonlar Ligi nde çeyrek finale yükselen takımlar #1

    Şampiyonlar Ligi nde çeyrek finale yükselen takımlar #2

    BENFICA TEK GOLLE ÇEYREK FİNALDE

    Diğer maçta ise Hollanda kulübü Ajax, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti.

    Nunez'in 77. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan Benfica, adını son 8'e yazdırdı.

    Şampiyonlar Ligi nde çeyrek finale yükselen takımlar #3

    Şampiyonlar Ligi nde çeyrek finale yükselen takımlar #4

    Şampiyonlar Ligi nde çeyrek finale yükselen takımlar #5


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