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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar
Atletico Madrid ve Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
- AA
- 16.03.2022 - 02:14
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda iki rövanş karşılaşması oynandı.
İngiltere'nin Manchester United takımı, 1-1 biten ilk maçın rövanşında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırladı.
A. MADRİD, LODİ İLE TUR ATLADI
Atletico Madrid, Lodi'nin 41. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazanarak tur biletini aldı.
BENFICA TEK GOLLE ÇEYREK FİNALDE
Diğer maçta ise Hollanda kulübü Ajax, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti.
Nunez'in 77. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrılan Benfica, adını son 8'e yazdırdı.