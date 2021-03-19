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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri
- Haber Merkezi
- 19.03.2021 - 14:14
- Güncelleme : 19.03.2021 - 14:28
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Manchester City-Borussia Dortmund
Porto-Chelsea
Bayern Münih-PSG
Liverpool-Real Madrid
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih-PSG eşleşmesinin galibi ile Manchester City-Dortmund'un galibiyle oynayacak.
Real Madrid-Liverpool galibi ile Porto-Chelsea eşleşmesinin galibi yarı finalde mücadele edecek.
Bayern Münih-PSG vs Manchester City-Dortmund
Real Madrid-Liverpool vs Porto-Chelsea
FİNAL İSTANBUL'DA
Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak. 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
"TÜRKİYE OLARAK HAZIRIZ"
Kura çekimini yapan Hamit Altıntop, "Türkiye olarak Şampiyonlar Ligi finali için çok heyecanlıyız, hazırız." ifadelerini kullandı.