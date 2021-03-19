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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Son şampiyon Bayern Münih geçen senenin finalisti PSG ile eşleşti.