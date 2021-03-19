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    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Son şampiyon Bayern Münih geçen senenin finalisti PSG ile eşleşti.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2021 - 14:14
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 14:28
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

    ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

    Manchester City-Borussia Dortmund

    Porto-Chelsea

    Bayern Münih-PSG

    Liverpool-Real Madrid

    Şampiyonlar Ligi nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri #1

    YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

    Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih-PSG eşleşmesinin galibi ile Manchester City-Dortmund'un galibiyle oynayacak.

    Real Madrid-Liverpool galibi ile Porto-Chelsea eşleşmesinin galibi yarı finalde mücadele edecek.

    Bayern Münih-PSG vs Manchester City-Dortmund

    Real Madrid-Liverpool vs Porto-Chelsea

    FİNAL İSTANBUL'DA

    Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak. 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

    "TÜRKİYE OLARAK HAZIRIZ"

    Kura çekimini yapan Hamit Altıntop, "Türkiye olarak Şampiyonlar Ligi finali için çok heyecanlıyız, hazırız." ifadelerini kullandı.

    Şampiyonlar Ligi nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri #2

    Şampiyonlar Ligi nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri #3

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