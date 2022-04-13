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- Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'yi eleyen Real Madrid yari finalde
Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'yi eleyen Real Madrid yari finalde
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid, sahasında ağırladığı Chelsea'ye 3-2 yenilse de ilk maçın avantajıyla yarı finale yükseldi.
- Haber Merkezi
- 13.04.2022 - 00:39
- Güncelleme : 13.04.2022 - 00:45
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları başladı.
İspanyol devi Real Madrid, sahasında son şampiyon İngiliz rakibi Chelsea'yi ağırladı.
Çekişmeli geçen karşılaşmada 90 dakika 3-1 bittiği ve ilk maçın skoru da Chelsea aleyhine aynı olduğundan uzatmalara gidildi.
Benzema yine sahnede
96. dakikada Karim Benzema, şık kafa golüyle skoru 3-2'ye getirdi ve Real Madrid'in yarı final biletini aldı.
Karşılaşmada Chelsea'nin gollerini 15. dakikada Mason Mount, 51'de Rüdiger ve 75'te Werner atarken, Real Madrid'in golleri 82'de Rodrygo ve 96'da Benzema'dan geldi.