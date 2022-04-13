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    Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'yi eleyen Real Madrid yari finalde

    Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'yi eleyen Real Madrid yari finalde

    Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid, sahasında ağırladığı Chelsea'ye 3-2 yenilse de ilk maçın avantajıyla yarı finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 00:39
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 00:45
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları başladı.

    İspanyol devi Real Madrid, sahasında son şampiyon İngiliz rakibi Chelsea'yi ağırladı.

    Çekişmeli geçen karşılaşmada 90 dakika 3-1 bittiği ve ilk maçın skoru da Chelsea aleyhine aynı olduğundan uzatmalara gidildi.

    Şampiyonlar Ligi nde Chelsea yi eleyen Real Madrid yari finalde #1

    Benzema yine sahnede

    96. dakikada Karim Benzema, şık kafa golüyle skoru 3-2'ye getirdi ve Real Madrid'in yarı final biletini aldı.

    Şampiyonlar Ligi nde Chelsea yi eleyen Real Madrid yari finalde #2

    Karşılaşmada Chelsea'nin gollerini 15. dakikada Mason Mount, 51'de Rüdiger ve 75'te Werner atarken, Real Madrid'in golleri 82'de Rodrygo ve 96'da Benzema'dan geldi.

    Şampiyonlar Ligi nde Chelsea yi eleyen Real Madrid yari finalde #3

    Şampiyonlar Ligi nde Chelsea yi eleyen Real Madrid yari finalde #4

    Şampiyonlar Ligi nde Chelsea yi eleyen Real Madrid yari finalde #5

    Şampiyonlar Ligi nde Chelsea yi eleyen Real Madrid yari finalde #6

    Şampiyonlar Ligi nde Chelsea yi eleyen Real Madrid yari finalde #7

    Şampiyonlar Ligi nde Chelsea yi eleyen Real Madrid yari finalde #8

    Şampiyonlar Ligi nde Chelsea yi eleyen Real Madrid yari finalde #9

    Şampiyonlar Ligi nde Chelsea yi eleyen Real Madrid yari finalde #10


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