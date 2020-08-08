Şampiyonlar Ligi'nde City ve Lyon çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rakiplerini eleyen Manchester City ve Lyon çeyrek finalde.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Manchester City evinde Real Madrid'i, Lyon deplasmanda Juventus'a 2-1 mağlup olmasına rağmen kendi evinde aldığı 1-0'lık skor ile çeyrek finale yükseldi.

MANCHESTER CİTY-REAL MADRİD

İngiliz ekibi Manchester City, Etihad Stadyumu'nda İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk etti.

Mücadele oldukça tempolu başladı. 9. dakikada Jesus'un pasında topla buluşan Sterling topu ağlara göndererek İngiliz ekibini 1-0 öne geçirdi.

28. dakikada Real Madrid, Benzema'nın golüyle skoru eşitledi eve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da iki takım hücumda etkili olmaya çalıştı. 68. dakikada defansın hatasını iyi değerlendiren Jesus araya girerek topu ağlara gönderdi. (2-1) Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu.

İlk karşılaşmada da aynı sonuçla Real Madrid'i geçen Manchester City çeyrek finale yükseldi.





JUVENTUS-LYON

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 1-0 yenilen İtalyan ekibi Juventus, rövanşta Fransız temsilcisi Lyon'u konuk etti.

12. dakikada Fransız ekibi penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Depay topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

43. dakikada bu kez hakem Juventus lehine penaltı kararı verdi. Cristiano Ronaldo penaltı atışını gole çevirerek ilk yarının skorunu belirledi. (1-1)

İkinci yarıda ev sahibi ekip gol için ataklarını sıklaştırırken, 60. dakikada Ronaldo bir kez daha sahneye çıkararak İtalyan ekibini 2-1 öne geçirdi.

Ancak bu skor Juventus için yeterli olmayınca çeyrek finale Lyon yükseldi.



