Şampiyonlar Ligi'nde final gecesi: Borussia Dortmund - Real Madrid maçının muhtemel 11'leri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile İspanya ekibi Real Madrid arasında oynanacak finalde belli olacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun şampiyonu, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ile İspanya ekibi Real Madrid arasında oynanacak finalde belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Fransız François Letexier'nin dördüncü hakem olacağı müsabakada Sloven Nejc Kajtazovic ve Rade Obrenovic ile İtalyan Massimiliano Irrati ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak.

Müsabaka, TV8 ve EXXEN'den naklen yayınlanacak.

Türk futbolcular sahnede

Final maçı sonrası Şampiyonlar Ligi kupası, bir Türk futbolcunun elinde havalanacak.

Real Madrid'de Arda Güler, Borussia Dortmund'da Salih Özcan, görev verilmesi halinde forma giyecek ve kariyerlerinin ilk "Devler Ligi" şampiyonluğu için mücadele edecek.

Borussia Dortmund'da Türk asıllı Alman milli futbolcu Emre Can da takımının şampiyonluğu için ter dökecek.

Muhtemel 11'ler

EFA'nın maç sayfasında yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Borussia Dortmund: Gregor Kobel, Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen, Emre Can, Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi, Julian Brandt, Jadon Sancho, Niclas Füllkrug

Real Madrid: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Nacho, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Federico Valverde, Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior