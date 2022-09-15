Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları sona erdi

Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında eski takımına karşı ilk kez sahaya çıkan Haaland'ın attığı golle Manchester City sahasında Borussia Dortmund'u mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında kıran kırana maçlar geride kaldı.

A, E, F, G ve H gruplarında 2. maçlar tamamlandı.

Son şampiyon 3 puanı aldı

Real Madrid, seyircisi önünde oynadığı Leipzig maçını 2-0 kazandı.

Valverde'nin 80 ve Asensio'nun 90+1'inci dakikadaki golüyle sahadan galip ayrılan Real Madrid, 6 puanla F Grubu'nun zirvesine yerleşti.

Haaland eski takımını yıktı

Manchester City ise sahasında Borussia Dortmund'u konuk etti.

Misafir ekip Borussia Dortmund, Bellingham ile 56. dakikada öne geçti.

Eski takımına karşı ilk kez sahaya çıkan Haaland'ın da jeneriklik bir gole imza attığı karşılaşmadan İngiltere temsilcisi 2-1 galip ayrıldı.

Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 26'ya yükseltti.

Manchester City 6 puanla liderliğini sürdürürken, Borussia Dortmund 3 puanda kaldı.

Graham Potter'ın ilk sınavı

Chelsea, yeni teknik direktörü Graham Potter'ın yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Salzburg'u ağırladı.

E Grubu'ndaki mücadele, Chelsea'den Sterling'in 48 ve Salzburg'dan Okafor'un 75. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti.

Salzburg puanını 2'ye, Chelsea de bire yükseltti.

İkinci haftanın ikinci gününde, TSİ 22.00'de başlayan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu

Rangers - Napoli: 0-3

E Grubu

Chelsea - Salzburg: 1-1

F Grubu

Real Madrid - Leipzig : 2-0

G Grubu

Manchester City - Borussia Dortmund: 2-1

Kopenhag - Sevilla: 0-0

H Grubu

Juventus - Benfica: 1-2

Maccabi Haifa - Paris Saint-Germain: 1-3