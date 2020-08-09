Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Son 16 maçları rövanşında Bayern Münih, evinde Chelsea'yi 4-1 gibi rahat bir skorla yenerken, Barcelona da sahasında ağırladığı Napoli'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş karşılaşmaları, bu gece oynanan 2 maçla sona erdi.

BAYERN MÜNİH ZORLANMADI

Bundesliga'nın uzak ara son şampiyonu Bayern Münih, Avrupa arenasında da başarısını gösterircesine, ilk maçta 3-0 yendiği İngiliz rakibi Chelsea'yi rövanşta da 4-1 mağlup ederek zorlanmadan çeyrek finale yükseldi.

Bayern Münih'in gollerini Robert Lewandowski (10'P, 83) İvan Perisic (24') ve Corentin Tolissso (76') atarken, Chelsea'nin tek golünü 44'te Tammy Abraham kaydetti.

BARCELONA DA ÇEYREK FİNALDE

İlk maçta deplasmanda Napoli ile 1-1 berabere kalan Barcelona, evinde işi sansa bırakmadı ve 3-1'lik net bir skorla çeyrek finalist oldu.

Katalan ekibinin gollerini 10. dakikada Clement Lenglet, 23'te Lionel Messi ve 45+1'de penaltıdan Luis Suarez kaydederken, Napoli'nin tek golü 45+5'te Lorenzo İnsigne'den geldi.

ÇEYREK FİNALİSTLER

Bu sonuçların ardından çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Atalanta - PSG

Leipzig - Atletico Madrid

Manchester City - Lyon

Barcelona - Bayern Münih

TEK MAÇ OYNANACAK

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final ve final maçları Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak.

8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak.