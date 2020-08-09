Dolar
7.2907
0.859%
Euro
8.5326
-0.9265%
Altın
2035.04
-1.3663%
Borsa
1060.59
2.5319%
G. Altın
477.149
-0.4753%
Bitcoin
84407.38
-1.3494%
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C
    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Son 16 maçları rövanşında Bayern Münih, evinde Chelsea'yi 4-1 gibi rahat bir skorla yenerken, Barcelona da sahasında ağırladığı Napoli'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2020 - 00:13
    • Güncelleme : 09.08.2020 - 00:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş karşılaşmaları, bu gece oynanan 2 maçla sona erdi.

    BAYERN MÜNİH ZORLANMADI

    Bundesliga'nın uzak ara son şampiyonu Bayern Münih, Avrupa arenasında da başarısını gösterircesine, ilk maçta 3-0 yendiği İngiliz rakibi Chelsea'yi rövanşta da 4-1 mağlup ederek zorlanmadan çeyrek finale yükseldi.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #1

    Bayern Münih'in gollerini Robert Lewandowski (10'P, 83) İvan Perisic (24') ve Corentin Tolissso (76') atarken, Chelsea'nin tek golünü 44'te Tammy Abraham kaydetti.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #2

    BARCELONA DA ÇEYREK FİNALDE

    İlk maçta deplasmanda Napoli ile 1-1 berabere kalan Barcelona, evinde işi sansa bırakmadı ve 3-1'lik net bir skorla çeyrek finalist oldu.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #3

    Katalan ekibinin gollerini 10. dakikada Clement Lenglet, 23'te Lionel Messi ve 45+1'de penaltıdan Luis Suarez kaydederken, Napoli'nin tek golü 45+5'te Lorenzo İnsigne'den geldi.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları #4

    ÇEYREK FİNALİSTLER

    Bu sonuçların ardından çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

    Atalanta - PSG
    Leipzig - Atletico Madrid
    Manchester City - Lyon
    Barcelona - Bayern Münih

    TEK MAÇ OYNANACAK

    Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final ve final maçları Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak.

    8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

    12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

    Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak.

    Görüş Bildir