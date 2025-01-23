Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Arda Güler'li Real Madrid farklı kazandı
AA & Ensonhaber

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası 9 maçla tamamlandı.

Manchester City'yi konuk eden Paris Saint Germain, 53. dakikada 2-0 geri düştüğü müsabakada başarılı bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in 64. dakikada oyuna girdiği müsabakada Real Madrid, Salzburg'u 5-1 yenerek günün en farklı skorunu aldı.

GÜNÜN SONUÇLARI

Leipzig (Almanya)-Sporting (Portekiz): 2-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Brest (Fransa): 2-0

Real Madrid (İspanya)-Salzburg (Avusturya): 5-1

Paris Saint Germain (Fransa)-Manchester City (İngiltere): 4-2

Sparta Prag (Çekya)-Inter (İtalya): 0-1

Arsenal (İngiltere)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-0

Celtic (İskoçya)-Young Boys (İsviçre): 1-0

Feyenoord (Hollanda)-Bayern Münih (Almanya): 3-0

Milan (İtalya)-Girona (İspanya): 1-0

LIVERPOOL VE BARCELONA SON 16 TURUNDA

Liverpool ile Barcelona, Devler Ligi'nde adlarını doğrudan son 16 turuna yazdırdı.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonda 7'de 7 yapan Liverpool, haftayı lider geçti.

Liverpool'u 18 puanla Barcelona takip etti.

İki ekip de ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

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Göktürk Sönmez
Editor