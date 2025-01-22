Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Barcelona, Orkun ile Kerem'i yıktı

AA & Ensonhaber

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası oynanan 9 maçla başladı.

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de sahaya çıktığı maçta Benfica, ilk yarısını 3-1 önde kapattığı maçta Barcelona'ya 5-4 mağlup oldu.

71. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 80. dakikada ise Orkun Kökçü oyundan çıktı.

JUVENTUS KAZANAMADI

Bir diğer milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, Club Brugge ile golsüz berabere kaldı.

Maça yedek başlayan Kenan Yıldız, 66. dakikada oyuna dahil oldu.

DORTMUND ÜZGÜN

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, ilk yarısını 1-0 tamamladığı maçta Bologna'ya 2-1 kaybetti.

Devler Ligi'nde 7. haftanın ilk gününde alınan sonuçlar şu şekilde:

Monaco (Fransa)-Aston Villa (İngiltere): 1-0

Atalanta (İtalya)-Sturm Graz (Avusturya): 5-0

Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya): 4-5

Liverpool (İngiltere)-Lille (Fransa): 2-1

Club Brugge (Belçika)-Juventus (İtalya): 0-0

Slovan Bratislava (Slovakya)-Stuttgart (Almanya): 1-3

Kızılyıldız (Sırbistan)-PSV Eindhoven (Hollanda): 2-3

Atletico Madrid (İspanya)-Bayer Leverkusen (Almanya): 2-1

Bologna (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya): 2-1