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    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla tamamlandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 01:52
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    Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarında, A, B, C ve D gruplarında 8 maç oynandı.

    Birbirinden önemli takımların oynadığı maçlarda bol gol sesi çıktı.

    Bayern Münih 2-0'la geçti

    Gecenin öne çıkan mücadelesinde Almanya temsilcisi Bayern Münih, C Grubu mücadelesinde İtalyan ekibi Inter'i 2-0 mağlup etti. Bayern Münih'in gollerini 25. dakikada Leroy Sane ve 66. dakikada Danilo D'Ambrosio (kendi kalesine) attı.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları belli oldu #1

    Napoli'den Liverpool'a gol şov

    A Grubu'nda İtalya'nın Napoli takımı konuk ettiği Liverpool'u 5 ve 47. dakikalarda Piotr Zielinski, 31. dakikada Zambo Anguissa ve 44. dakikada Giovanni Simeone'nin golleriyle 4-1 yendi. İngiliz ekibinin tek golü 49. dakikada Luis Diaz'dan geldi.

    Napoli forması giyen Victor Osimhen, 18. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları belli oldu #2

    Lewandowski hat-trick yaptı

    Barcelona, bu yaz kadrosuna kattığı Robert Lewandowski'nin "hat-trick" yaptığı maçta Çekya'nın Viktoria Plzen takımını 5-1 gibi farklı bir skorla geçti. İspanyol temsilcisinin diğer gollerini Franck Kessie ve Ferran Torres kaydetti.

    Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihinde üç farklı kulüpte "hat-trick" yapan ilk futbolcu oldu. 34 yaşındaki Polonyalı futbolcu daha önce Borussia Dortmund ve Bayern Münih formalarıyla aynı başarıyı göstermişti.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları belli oldu #3

    Atletico son dakikada güldü

    B Grubu'nda Atletico Madrid ile Porto kozlarını paylaştı. Son bölümü nefes kesen mücadeleyi ev sahibi Atletico son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.

    Porto, 82'de Taremi'nin çift sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, İspanyol ekibi Atletico, 90+1'de Hermoso'nun golüyle 1-0 öne geçti. Pes etmeyen Porto, kazanılan penaltı atışı sonrasında Uribe'nin 90+6'da attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1. 90+11'de sahneye çıkan Fransız yıldız Griezmann, Atletico'yu zafere taşıyan isim oldu: 2-1.

    Şampiyonlar Ligi nde gecenin sonuçları belli oldu #4

    Alınan sonuçlar şöyle:

    A Grubu:

    Ajax (Hollanda)-Rangers (İskoçya): 4-0

    Napoli (İtalya)-Liverpool (İngiltere): 4-1

    B Grubu:

    Atletico Madrid (İspanya)-Porto (Portekiz): 2-1

    Club Brugge (Belçika)-Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0

    C Grubu:

    Barcelona (İspanya)-Viktoria Plzen (Çekya): 5-1

    Inter (İtalya)-Bayern Münih (Almanya): 0-2

    D Grubu:

    Eintracht Frankfurt (Almanya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 0-3

    Tottenham (İngiltere)-Olimpik Marsilya (Fransa): 2-0


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