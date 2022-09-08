Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarında, A, B, C ve D gruplarında 8 maç oynandı.

Birbirinden önemli takımların oynadığı maçlarda bol gol sesi çıktı.

Bayern Münih 2-0'la geçti

Gecenin öne çıkan mücadelesinde Almanya temsilcisi Bayern Münih, C Grubu mücadelesinde İtalyan ekibi Inter'i 2-0 mağlup etti. Bayern Münih'in gollerini 25. dakikada Leroy Sane ve 66. dakikada Danilo D'Ambrosio (kendi kalesine) attı.

Napoli'den Liverpool'a gol şov

A Grubu'nda İtalya'nın Napoli takımı konuk ettiği Liverpool'u 5 ve 47. dakikalarda Piotr Zielinski, 31. dakikada Zambo Anguissa ve 44. dakikada Giovanni Simeone'nin golleriyle 4-1 yendi. İngiliz ekibinin tek golü 49. dakikada Luis Diaz'dan geldi.

Napoli forması giyen Victor Osimhen, 18. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Lewandowski hat-trick yaptı

Barcelona, bu yaz kadrosuna kattığı Robert Lewandowski'nin "hat-trick" yaptığı maçta Çekya'nın Viktoria Plzen takımını 5-1 gibi farklı bir skorla geçti. İspanyol temsilcisinin diğer gollerini Franck Kessie ve Ferran Torres kaydetti.

Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihinde üç farklı kulüpte "hat-trick" yapan ilk futbolcu oldu. 34 yaşındaki Polonyalı futbolcu daha önce Borussia Dortmund ve Bayern Münih formalarıyla aynı başarıyı göstermişti.

Atletico son dakikada güldü

B Grubu'nda Atletico Madrid ile Porto kozlarını paylaştı. Son bölümü nefes kesen mücadeleyi ev sahibi Atletico son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı.

Porto, 82'de Taremi'nin çift sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, İspanyol ekibi Atletico, 90+1'de Hermoso'nun golüyle 1-0 öne geçti. Pes etmeyen Porto, kazanılan penaltı atışı sonrasında Uribe'nin 90+6'da attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1. 90+11'de sahneye çıkan Fransız yıldız Griezmann, Atletico'yu zafere taşıyan isim oldu: 2-1.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Ajax (Hollanda)-Rangers (İskoçya): 4-0

Napoli (İtalya)-Liverpool (İngiltere): 4-1

B Grubu:

Atletico Madrid (İspanya)-Porto (Portekiz): 2-1

Club Brugge (Belçika)-Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0

C Grubu:

Barcelona (İspanya)-Viktoria Plzen (Çekya): 5-1

Inter (İtalya)-Bayern Münih (Almanya): 0-2

D Grubu:

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 0-3

Tottenham (İngiltere)-Olimpik Marsilya (Fransa): 2-0