Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Kerem ve Orkun'lu Benfica kazandı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı.
Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Monaco deplasmanında 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.
Bu sonuçla son 16 yolunda avantajı eline alan Benfica'ya galibiyeti getiren golü 48. dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti.
AL MUSRATİ KIRMIZI KART GÖRDÜ
Monaco'nun Beşiktaş'tan kiraladığı Al Musrati, ilk 11'de başladığı mücadelenin 41. dakikasında faul, 52. dakikada ise itirazdan sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, müsabakaya ilk 11'de başladı ve 90'ar dakika sahada kaldı.
GÜNÜN SONUÇLARI
Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya): 2-1
Celtic (İskoçya)-Bayern Münih (Almanya): 1-2
Feyenoord (Hollanda)-Milan (İtalya): 1-0
Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz): 0-1
Karşılaşmaların rövanşları 18 Şubat'ta oynanacak.
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