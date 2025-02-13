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Şampiyonlar Ligi



Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Kerem ve Orkun'lu Benfica kazandı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Kerem ve Orkun'lu Benfica kazandı Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda konuk olduğu Monaco'yu 1-0 mağlup etti.