Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Kerem ve Orkun'un golleriyle Benfica turu geçti

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş müsabakaları 4 maç ile başladı.
Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica'nın Monaco'yu ağırladığı karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.
KEREM VE ORKUN AĞLARI SARSTI
Benfica'nın gollerini 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 76. dakikada penaltıdan Vangelis Pavlidis ile 84. dakikada Orkun Kökçü attı.
Monaco'nun sayılarını 32. dakikada Takumi Minamino, 51. dakikada Eliesse Ben Seghir ile 81. dakikada George Ilenikhena kaydetti.
Benfica'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 58 dakika sahada kalırken Orkun Kökçü ise sakatlık yaşamasının ardından 88. dakikada kenara geldi.
Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kazanan Benfica, bu sonuçla son 16 turuna yükseldi.
Devler Ligi'nde tur atlayan diğer takımlar Feyenoord, Bayern Münih ve Club Brugge oldu.
Son 16 turunun kura çekimi 21 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.
GÜNÜN SONUÇLARI
Milan (İtalya) - Feyenoord (Hollanda): 1-1 (1-2)
Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya): 1-1 (3-2)
Atalanta (İtalya) - Club Brugge (Belçika): 1-3 (2-5)
Benfica (Portekiz) - Monaco (Fransa): 3-3 (4-3)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış