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Şampiyonlar Ligi



Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Kerem ve Orkun'un golleriyle Benfica turu geçti

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Kerem ve Orkun'un golleriyle Benfica turu geçti UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord, Bayern Münih, Club Brugge ve Benfica tur atladı. Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ağları havalandırdı.