Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları: Real Madrid son anlarda Manchester City'yi devirdi

Haber Merkezi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı 4 maçla başladı.

Gecenin en önemli maçında Real Madrid, Manchester City deplasmanında 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

GALİBİYET UZATMADA GELDİ

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Kylian Mbappe, 84. dakikada Brahim Diaz ile 90+2. dakikada Jude Bellingham attı.

Manchester City'nin sayılarını 19. dakikada Erling Haaland ve 77. dakikada penaltıdan bir kez daha Haaland kaydetti.

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

GÜNÜN SONUÇLARI

Brest (Fransa)-Paris St Germain (Fransa): 0-3

Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda): 2-1

Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya): 2-3

Sporting (Portekiz)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-3

Müsabakaların rövanşları 19 Şubat'ta oynanacak.