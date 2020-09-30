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    Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan takımlar

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda, play-off turunu geçen 3 takım, adlarını gruplara yazdırdı.
    • AA
    • 30.09.2020 - 03:43
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    Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan takımlar

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşı, 3 karşılaşmayla başladı.

    Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Macaristan'ın Ferencvaros ve Yunanistan'ın Olympiakos takımları, play-off turunu geçerek turnuvada grup aşamasına kaldı.

    Sonuçlar şöyle:

    Dinamo Kiev (Ukrayna) - Gent (Belçika): 3-0 (2-1)

    Ferencvaros (Macaristan) - Molde (Norveç): 0-0 (3-3)

    Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan): 0-0 (0-2)

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