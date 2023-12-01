Kerem Aktürkoğlu'nun golü Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci haftanın en iyi golü, Galatasaray forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Manchester United ağlarına yolladığı gol oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk etmişti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma 6 gole sahne olurken, maç 3-3'lük eşitlikle sona ermişti.

Manchester United'ın gollerini 11. dakikada Garnacho, 18. dakikada Bruno Fernandes ve 55. dakikada McTominay kaydetti. Temsilcimizin golleri 29 ile 62. dakikalarda Ziyech ve 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

En iyi gol seçildi

Bu maçta ise Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği gol beğenileri toplamış ve haftanın golüne aday gösterilmişti.

Şampiyonlar Ligi resmi hesabından yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı futbolcunun Manchester United maçında attığı golün, taraftar oylarıyla Devler Ligi'nde haftanın en iyi golü seçildiği belirtildi.

Manchester United maçında sonradan oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu, 71. dakikada skoru 3-3'e getiren golü atmıştı.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)