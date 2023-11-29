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Şampiyonlar Ligi



Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler maça damga vurdu

Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler maça damga vurdu Lazio ile Celtic arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını yöneten Halil Umut Meler, karşılaşmaya damga vurdu. Hakem Meler, uzatma dakikalarında Celtic lehine penaltı verdi ancak VAR uyarısı sonrası penaltı kararını iptal etti.