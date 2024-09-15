Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler sürprizi: Real Madrid - Stuttgart maçını yönetecek
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Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatla birlikte 2024/2025 sezonu heyecanı başlıyor.

Yeni sezon grup maçları 19:45'te oynanacak Young Boys - Aston Villa ve Juventus - PSV Eindhoven maçlarıyla başlayacak.

MELER'E DEV GÖREV

Öte yandan UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev verdi.

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Meler, - Stuttgart maçını yönetecek.

ARDA GÜLER DE FORMA GİYİYOR

Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid ile Stuttgart, 17 Eylül Salı günü karşı karşıya gelecek.

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Ercan Ertan
Editör