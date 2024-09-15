Şampiyonlar Ligi'nde Halil Umut Meler sürprizi: Real Madrid - Stuttgart maçını yönetecek

Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatla birlikte 2024/2025 sezonu heyecanı başlıyor.
Yeni sezon grup maçları 19:45'te oynanacak Young Boys - Aston Villa ve Juventus - PSV Eindhoven maçlarıyla başlayacak.
MELER'E DEV GÖREV
Öte yandan UEFA, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev verdi.
Meler, Real Madrid - Stuttgart maçını Halil Umut Meler yönetecek.
ARDA GÜLER DE FORMA GİYİYOR
Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid ile Stuttgart, 17 Eylül Salı günü karşı karşıya gelecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış