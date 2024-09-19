Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor! İşte günün sonuçları UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftası, bugün oynanan 6 karşılaşma ile hız kesmeden sürdü.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftasında bugün, 6 maç oynandı.

Günün ilk maçında, 60 yıl aranın ardından bu sezon Devler Ligi'nde boy gösteren İtalyan ekibi Bologna, konuk ettiği Ukrayna'nın Shaktar Donetsk ile golsüz berabere kaldı.

Diğer bir karşılaşmada ise Çekya'nın Sparta Prag, evinde Avusturya temsilcisi Salzburg’u 3-0 mağlup etti.

BORUSSİA DORTMUND 3 GOLLE 3 PUANI KAPTI

Devler Ligi'nde 2023-2024 sezonunda final oynayan Borussia Dortmund, yeni sezona galibiyetle başladı.

Nuri Şahin yönetimindeki Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Belçika ekibi Club Brugge'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 76. ve 86. dakikalarda Jamie Bynoe-Gittens ve 90+5. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti.

Sezon başında Dortmund'un teknik direktörlük görevine getirilen Nuri Şahin de ilk Şampiyonlar Ligi maçında ilk galibiyetini aldı.

MANCHESTER CITY İLE INTER YENİŞEMEDİ

Günün en önemli maçında İngiliz temsilcisi Manchester City, İtalyan ekibi Inter ile karşı karşıya geldi.

2022-2023 sezonunda İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçında da karşılaşan iki takım, yeni sezonun ilk haftasında 0-0 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları şöyle:

19.45 Bologna - Shakhtar Donetsk: 0-0

19.45 Sparta Prag - Salzburg: 3-0

22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund: 0-3

22.00 Celtic - Slovan Bratislava: 5-1

22.00 Manchester City - Inter: 0-0

22.00 Paris Saint-Germain - Girona: 1-0