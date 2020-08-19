Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Paris Saint-Germain

Yarı Final maçında Leipzig'i 3-0 mağlup eden Paris Saint-Germain, finale çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında Leipzig ile Paris Saint-Germain, Lizbon’da bulunan Estadio da Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Hollandalı hakem üçlüsü Björn Kuipers, Sander Van Roekel ve Erwin Zeinstra yönetti.

Mücadeleye etkili başlayan taraf Paris Saint-Germain, üstünlüğünü maç boyunca da sürdürdü.

Top kontrolü noktasında başarılı bir performans ortaya koyan Fransa ekibi, 13. dakikada Marquinhos ve 42. dakikada Angel Di Maria ile golleri bularak skoru 2-0 yaptı.

İlk yarıda farkı 2'ye çıkaran PSG devreye de rahat girdi.





LEİPZİG'İ RAHAT GEÇTİ

Maçı önde götürmenin verdiği rahatlıkla 2. yarıya da hızlı başlayan PSG hemen 56. dakikada Juan Bernat'ın golü ile durumu 3-0'a getirdi.

3 sayılık farkın getirdiği rahatlıkla oyunu götüren Paris Saint-Germain, yaptığı güçlü savunma ile rakibi Leipzig'e geçit vermedi.

Mücadeleden 3-0'lık skorla ayrılan Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist oldu.

Paris Saint-Germain'in rakibi, Lyon-Bayern Münih maçının galibi olacak.

KATARLI SAHİBİ YATIRIMIN KARŞILIĞINI ALDI

PSG'nin Katarlı sahibi Nasser Al-Khelaifi, sonunda takımına yaptığı yatırımların karşılığını aldı.

Takımının finale yükselmesi belki de en çok onu sevindirdi.