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    Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Paris Saint-Germain

    Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Paris Saint-Germain

    Yarı Final maçında Leipzig'i 3-0 mağlup eden Paris Saint-Germain, finale çıktı.
    • İHA
    • 19.08.2020 - 00:34
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    Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Paris Saint-Germain

    UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında Leipzig ile Paris Saint-Germain, Lizbon’da bulunan Estadio da Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi.

    Mücadeleyi Hollandalı hakem üçlüsü Björn Kuipers, Sander Van Roekel ve Erwin Zeinstra yönetti.

    Mücadeleye etkili başlayan taraf Paris Saint-Germain, üstünlüğünü maç boyunca da sürdürdü.

    Top kontrolü noktasında başarılı bir performans ortaya koyan Fransa ekibi, 13. dakikada Marquinhos ve 42. dakikada Angel Di Maria ile golleri bularak skoru 2-0 yaptı.

    İlk yarıda farkı 2'ye çıkaran PSG devreye de rahat girdi.

    Şampiyonlar Ligi nde ilk finalist Paris Saint-Germain #1

    LEİPZİG'İ RAHAT GEÇTİ

    Maçı önde götürmenin verdiği rahatlıkla 2. yarıya da hızlı başlayan PSG hemen 56. dakikada Juan Bernat'ın golü ile durumu 3-0'a getirdi.

    3 sayılık farkın getirdiği rahatlıkla oyunu götüren Paris Saint-Germain, yaptığı güçlü savunma ile rakibi Leipzig'e geçit vermedi.

    Mücadeleden 3-0'lık skorla ayrılan Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist oldu.

    Paris Saint-Germain'in rakibi, Lyon-Bayern Münih maçının galibi olacak.

    Şampiyonlar Ligi nde ilk finalist Paris Saint-Germain #2

    KATARLI SAHİBİ YATIRIMIN KARŞILIĞINI ALDI

    PSG'nin Katarlı sahibi Nasser Al-Khelaifi, sonunda takımına yaptığı yatırımların karşılığını aldı.

    Takımının finale yükselmesi belki de en çok onu sevindirdi.

    Şampiyonlar Ligi nde ilk finalist Paris Saint-Germain #3

    Şampiyonlar Ligi nde ilk finalist Paris Saint-Germain #4

    Şampiyonlar Ligi nde ilk finalist Paris Saint-Germain #5

    Şampiyonlar Ligi nde ilk finalist Paris Saint-Germain #6

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