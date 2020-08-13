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    Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist Paris

    Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist Paris

    Çeyrek Final maçında 1-0 geriden gelen Paris Saint-Germain, son dakikalarda bulduğu iki golle Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek, ilk yarı finalist oldu.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 05:16
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    Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist Paris

    UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Atalanta ile Paris Saint-Germain, Portekiz'de bulunan Estadio do Sport Lisboa e Benfica stadında karşı karşıya geldi.

    Mücadeleyi İngiliz hakem üçlüsü Anthony Taylor, Gary Beswick ve Adam Nunn yönetti.

    Karşılıklı ataklarla dengeli geçen ilk yarıda biraz daha baskılı oynayan Atalanta ilk golü bulan da taraf oldu.

    26. dakikada Duvan Zapata'nın asistinde Mario Pasalic ağları sarsarak takımını 1-0 öne geçirdi.

    İki takımın karşılıklı götürdüğü devrede başka gol olmayınca, ilk yarı 1-0 Atalanta'nın üstünlüğü ile tamamlandı.

    Şampiyonlar Ligi nde ilk yarı finalist Paris #1

    PARİS MAÇI 90+3'TE KAZANDI

    İkinci yarıya daha istekli başlayan taraf Paris Saint-Germain oldu. Baskılı oyunu ile skora dengeyi getirmek isteyen Fransız ekibi, arka arkaya ataklarla Atalanta kalesini zorlayarak aradığı golü son dakikada buldu.

    90. dakikada Marquinhos'un asistinde Neymar takımına beraberliği getirerek, yarı final yolundaki umudu korudu.

    Devrenin başından beri baskısını sürdüren Fransız ekibi, 90+3. dakikada Choupo-Moting'in golü ile öne geçmeyi başardı.

    1-0 geriden geldiği karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu gollerle Atalanta'yı 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist oldu.

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    Şampiyonlar Ligi nde ilk yarı finalist Paris #3

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