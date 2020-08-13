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Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist Paris

Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalist Paris

Çeyrek Final maçında 1-0 geriden gelen Paris Saint-Germain, son dakikalarda bulduğu iki golle Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek, ilk yarı finalist oldu.