Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçlarının heyecanı yaşanacak

İHA
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off aşaması rövanş maçları, yarın ve 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş karşılaşmalarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
YARIN
20.45 Milan - Feyenoord: 0-1
23.00 Atalanta - Club Brugge: 1-2
23.00 Bayern Münih - Celtic: 2-1
23.00 Benfica - Monaco: 1-0
19 ŞUBAT ÇARŞAMBA
20.45 Borussia Dortmund - Sporting CP: 3-0
23.00 Paris Saint-Germain - Brest: 3-0
23.00 PSV Eindhoven - Juventus: 1-2
23.00 Real Madrid - Manchester City: 3-2
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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