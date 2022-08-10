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    Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a yükselen takımlar belli oldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü Ön Eleme Turu maçlarının sona ermesiyle birlikte play-off turuna yükselen takımlar belirlendi. Play-off maçları ise 16-17 ve 23-24 Ağustos'ta yapılacak.
    • 10.08.2022 - 03:14
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    Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a yükselen takımlar belli oldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçları sona erdi.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda play-off turuna yükselen takımlar belli oldu.

    Bodo/Glimt, Kızılyıldız, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Benfica, Dinamo Zagreb, Karabağ, PSV, Dinamo Kiev ve Rangers play-off turuna yükseldi.

    Gecenin sonuçları

    Öte yandan 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

    Zalgiris (Litvanya) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-1 (0-5)

    Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Haifa (İsrail): 2-0 (0-4)

    Viktoria Plzen (Çekya) - Sheriff (Moldova): 2-1 (2-1)

    Pyunik (Ermenistan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-2 (0-5)

    Midtjylland (Danimarka) - Benfica (Portekiz): 1-3 (1-4)

    Ferencvaros (Macaristan) - Karabağ (Azerbaycan): 1-3 (1-1)

    Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-2 (2-1)

    PSV (Hollanda) - Monaco (Fransa): 3-2 (Uzatmalarda) (1-1)

    Sturm Graz (Avusturya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-2 (Uzatmalarda) (0-1)

    Rangers (İskoçya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-0 (0-2)

    Şampiyonlar Ligi nde play-off a yükselen takımlar belli oldu #1

    Play-off eşleşmeleri

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri ise şöyle:

    Karabağ (Azerbaycan) - Viktoria Plzen (Çekya)

    Bodo/Glimt (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

    Maccabi Haifa (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)

    Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)

    Dinamo Kiev (Ukrayna) - ​​Benfica (Portekiz)

    Rangers (İskoçya) - PSV (Hollanda)

    Şampiyonlar Ligi nde play-off a yükselen takımlar belli oldu #2

    Play-off maçları 16 Ağustos'ta başlayacak

    UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları, 16-17 Ağustos'ta ve 23-24 Ağustos'ta yapılacak.

    Şampiyonlar Ligi nde play-off a yükselen takımlar belli oldu #3


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