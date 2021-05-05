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- Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi eleyen Manchester City finalde
Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi eleyen Manchester City finalde
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Manchester City, Paris Saint Germain'i 2-0 yenerek finale yükseldi.
- Haber Merkezi
- 05.05.2021 - 00:00
- Güncelleme : 05.05.2021 - 00:15
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İngiliz ekibi Manchester City, ilk maçı 2-1 kazandığı karşılaşmanın rövan rövanşında, sahasında ağırladığı Fransız rakibi Paris Saint Germain'i 2-0 mağlup ederek final biletini aldı.
Karşılaşmada goller 11. 63. Riyad Mahrez'den geldi.
69. dakikada Angel Di Maria, kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
FİNAL İSTANBUL'DA
Devler Ligi’nde final 29 Mayıs’ta İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.