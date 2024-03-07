Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Manchester City çeyrek final biletini kaptı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanşları iki maçla devam etti.
İspanya ekibi Real Madrid, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Almanya'nın Leipzig takımını konuk etti.
Real Madrid, 65. dakikada Vinicius Junior'un attığı golle 1-0 öne geçerken Leipzig, 68. dakikada Willi Orban ile fileleri havalandırdı ve mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.
İspanyol devi ilk maçta aldığı galibiyetin avantajıyla son 8 takım arasına kaldı.
Real Madrid'de yedekler arasında yer alan milli futbolcumuz Arda Güler karşılaşmada süre almadı.
Manchester City zorlanmadı
Devler Ligi'nin son şampiyonu İngiltere'nin Manchester City ekibi 3-1 galip geldiği maçın rövanşında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı ağırladı.
Mücadeleyi 5. dakikada Manuel Akanji, 9. dakikada Julian Alvarez ve 45+3. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle 3-1 kazanan Manchester City, adını çeyrek finale yazdırdı.
Kopenhag'ı golünü 29. dakikada Mohamed Elyounoussi kaydetti.
Rövanşlar haftaya tamamlanacak
Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu 12-13 Mart'taki rövanş karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
Çeyrek finaldeki eşleşmeler önümüzdeki haftalarda yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
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