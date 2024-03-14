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Şampiyonlar Ligi



Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ve Borussia Dortmund çeyrek final biletini kaptı

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ve Borussia Dortmund çeyrek final biletini kaptı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i penaltılarda saf dışı bırakan Atletico Madrid ile PSV'yi eleyen Borussia Dortmund çeyrek final biletini alan son iki takım oldu.