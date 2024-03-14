Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ve Borussia Dortmund çeyrek final biletini kaptı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu iki maçla tamamlandı.
İtalyan devi Inter, 1-0 kazandığı maçın rövanşında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e konuk oldu.
Inter'in 33. dakikada Federico Dimarco ile öne geçtiği 90 dakikayı Atletico Madrid, 35. dakikada Antoine Griezmann ile 87. dakikada Memphis Depay'ın attığı gollerle 2-1 üstün tamamladı ve toplam skordaki 2-2'lik eşitlik müsabakayı uzatmalara götürdü.
Uzatma devrelerinde de skor bozulmayınca penaltılara kalan maçta rakibine 3-2 üstünlük kuran Atletico Madrid tur atladı, geçen yılın finalisti Inter ise Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmanın tamamında sahada kalırken takımı adına kullandığı ilk penaltı atışını gole çevirdi.
Borussia Dortmund iki golle turladı
Alman ekibi Borussia Dortmund, 1-1 biten ilk maçın rövanşında Hollanda'nın PSV takımını ağırladı.
Mücadeleyi 3. dakikada Jadon Sancho ve 90+5. dakikada Marco Reus'un golleriyle 2-0 kazanan Borussia Dortmund adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcumuz Salih Özcan, 90 dakikada sahada kaldı.
Eşleşmeler cuma günü belli olacak
Devler Ligi'nde daha önce Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Barcelona ve Arsenal çeyrek final bileti almıştı.
Organizasyonda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri 15 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.
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