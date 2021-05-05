Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eleyen Chelsea finalde

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Chelsea, Real Madrid'i 2-0 yenerek finale çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İngiliz ekibi Chelsea, rövanş maçında İspanyol rakibi Real Madrid'i Stamford Bridge'de konu etti.

İlk maçta 1-1 berabere kalan 2 takım, İstanbul bileti için kıyasıya bir mücadele verdi.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Chelsea, Timo Werner'in golüyle 1-0 öne geçti.

85. dakikada Mason Mount sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi ve Real Madrid'in umutlarını söndürdü.

FİNALİN ADI CHELSEA - M. CİTY

Böylelikle Chelsea, Manchester City'den sonra İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline gidecek bir diğer İngiliz takımı oldu.