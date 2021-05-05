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    Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eleyen Chelsea finalde

    Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eleyen Chelsea finalde

    Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Chelsea, Real Madrid'i 2-0 yenerek finale çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2021 - 23:54
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 00:22
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    UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İngiliz ekibi Chelsea, rövanş maçında İspanyol rakibi Real Madrid'i Stamford Bridge'de konu etti.

    İlk maçta 1-1 berabere kalan 2 takım, İstanbul bileti için kıyasıya bir mücadele verdi.

    Karşılaşmanın 28. dakikasında Chelsea, Timo Werner'in golüyle 1-0 öne geçti.

    Şampiyonlar Ligi nde Real Madrid i eleyen Chelsea finalde #1

    85. dakikada Mason Mount sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi ve Real Madrid'in umutlarını söndürdü.

    Şampiyonlar Ligi nde Real Madrid i eleyen Chelsea finalde #2

    FİNALİN ADI CHELSEA - M. CİTY

    Böylelikle Chelsea, Manchester City'den sonra İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline gidecek bir diğer İngiliz takımı oldu.

    Şampiyonlar Ligi nde Real Madrid i eleyen Chelsea finalde #3

    Şampiyonlar Ligi nde Real Madrid i eleyen Chelsea finalde #4

    Şampiyonlar Ligi nde Real Madrid i eleyen Chelsea finalde #5

    Şampiyonlar Ligi nde Real Madrid i eleyen Chelsea finalde #6

    Şampiyonlar Ligi nde Real Madrid i eleyen Chelsea finalde #7

    Şampiyonlar Ligi nde Real Madrid i eleyen Chelsea finalde #8

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