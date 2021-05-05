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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eleyen Chelsea finalde
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Chelsea, Real Madrid'i 2-0 yenerek finale çıktı.
- Haber Merkezi
- 05.05.2021 - 23:54
- Güncelleme : 06.05.2021 - 00:22
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İngiliz ekibi Chelsea, rövanş maçında İspanyol rakibi Real Madrid'i Stamford Bridge'de konu etti.
İlk maçta 1-1 berabere kalan 2 takım, İstanbul bileti için kıyasıya bir mücadele verdi.
Karşılaşmanın 28. dakikasında Chelsea, Timo Werner'in golüyle 1-0 öne geçti.
85. dakikada Mason Mount sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi ve Real Madrid'in umutlarını söndürdü.
FİNALİN ADI CHELSEA - M. CİTY
Böylelikle Chelsea, Manchester City'den sonra İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline gidecek bir diğer İngiliz takımı oldu.