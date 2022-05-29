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    Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i açıklandı

    Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sezonun en iyi ilk 11'i de açıklandı. Yayınlanan listende Courtois ve Benzema da yer aldı.
    • 29.05.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 17:20
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    Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i açıklandı

    Devler Ligi finali dün akşam Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'de oynandı.

    Jurgen Klopp'un teknik direktörlüğünü yaptığı Liverpool ile Carlo Ancelotti'nin çalıştırıcılığını üstlendiği Real Madrid'in karşı karşıya geldiği mücadeleyi eflatun-beyazlı ekip 1-0 kazandı ve 14. kez kupanın sahibi oldu.

    Diğer yandan şampiyon takımın belli olmasının ardından sezonun en iyi ilk 11'i de açıklandı.

    İşte o listede yer alan oyuncular şu şekilde;

    Sezonun en iyi 11'i: Courtois, Reinildo, Militao, Cancelo, Sane, Mahrez, Danjuma, Salah, Haller, Lewandowski, Benzema

    Şampiyonlar Ligi nde sezonun en iyi 11 i açıklandı #1

    Şampiyonlar Ligi nde sezonun en iyi 11 i açıklandı #2

    Şampiyonlar Ligi nde sezonun en iyi 11 i açıklandı #3

    Şampiyonlar Ligi nde sezonun en iyi 11 i açıklandı #4

    Şampiyonlar Ligi nde sezonun en iyi 11 i açıklandı #5


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