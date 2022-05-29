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Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i açıklandı

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i açıklandı

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sezonun en iyi ilk 11'i de açıklandı. Yayınlanan listende Courtois ve Benzema da yer aldı.