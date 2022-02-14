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    Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın ve salı günü oynanacak maçlarla başlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 16:02
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    Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 16 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 22 ve 23 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

    Çeyrek finale yükselen takımlar, 8-9 ve 15-16 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

    Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

    YARIN

    Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya)

    Sporting Lizbon (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)

    ÇARŞAMBA

    Inter (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

    Salzburg (Avusturya) - Bayern Münih (Almanya)

    22 ŞUBAT SALI

    Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)

    Villarreal (İspanya) - Juventus (İtalya)

    23 ŞUBAT ÇARŞAMBA

    Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

    Benfica (Portekiz) - Ajax (Hollanda)


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