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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi kura çekiminde yapılan hata nedeniyle kura çekimi yeniden gerçekleştirildi. Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
- Haber Merkezi
- 13.12.2021 - 17:15
- Güncelleme : 13.12.2021 - 17:36
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde, büyük bir yanlışın altına imza atıldı. Daha sonrasında kulüplerden itiraz geldi. UEFA itirazları değerlendirdi ve kura çekiminin tekrarlanmasına karar verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, "Hangi takımların birbirleriyle oynayabileceği hakkında yetkililere talimat veren yazılımda teknik bir sorun meydana geldi. Bu nedenle kura geçersiz sayıldı ve yeniden çekilecek." ifadeleri kullanıldı.
Yeni kura çekimi 17:00'da gerçekleştirildi. Yeniden gerçekleştirilen kura çekiminde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
İşte son 16 turu eşleşmeleri:
Salzburg - Bayern Münih
Sporting - Manchester City
Benfica - Ajax
Chelsea - Lille
Atletico Madrid - Manchester United
Inter-Liverpool
PSG-Real Madrid
Villarreal-Juventus