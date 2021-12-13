Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi kura çekiminde yapılan hata nedeniyle kura çekimi yeniden gerçekleştirildi. Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminde, büyük bir yanlışın altına imza atıldı. Daha sonrasında kulüplerden itiraz geldi. UEFA itirazları değerlendirdi ve kura çekiminin tekrarlanmasına karar verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Hangi takımların birbirleriyle oynayabileceği hakkında yetkililere talimat veren yazılımda teknik bir sorun meydana geldi. Bu nedenle kura geçersiz sayıldı ve yeniden çekilecek." ifadeleri kullanıldı.



Yeni kura çekimi 17:00'da gerçekleştirildi. Yeniden gerçekleştirilen kura çekiminde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

İşte son 16 turu eşleşmeleri:

Salzburg - Bayern Münih

Sporting - Manchester City

Benfica - Ajax

Chelsea - Lille

Atletico Madrid - Manchester United

Inter-Liverpool

PSG-Real Madrid

Villarreal-Juventus



