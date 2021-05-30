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    Şampiyonlar Ligi'nde son 3 kupayı Alman hocalar kazandı

    Şampiyonlar Ligi'nde son 3 kupayı Alman hocalar kazandı

    Chelsea, Thomas Tuchel yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzandı. Böylece turnuvanın son üç yılına Alman teknik direktörler damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2021 - 09:45
    • Güncelleme : 30.05.2021 - 09:59
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    UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'yi Kai Havertz'in tek golüyle mağlup eden Chelsea, 9 yıl sonra bu kupada zafere ulaştı.

    Sezon ortasında Frank Lampard'ın yerine takımın başına geçen Alman teknik direktör Thomas Tuchel büyük bir başarıya imza atarken Avrupa'nın en büyük turnuvasındaki Alman hegemonyası dikkat çekti.

    Şampiyonlar Ligi nde son 3 kupayı Alman hocalar kazandı #1

    SON 3 ŞAMPİYONLUK ALMAN HOCALARIN

    2021'de Thomas Tuchel kupayı kaldırırken 2020'de Bayern Münih ile Hansi Flick mutlu sona ulaşmıştı. 2019'da ise bir diğer Alman teknik direktör Jürgen Klopp, Liverpool ile bunu başardı.

    Böylece Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç şampiyonluk Alman teknik adamlarla geldi.

    Şampiyonlar Ligi nde son 3 kupayı Alman hocalar kazandı #2

    Şampiyonlar Ligi nde son 3 kupayı Alman hocalar kazandı #3

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