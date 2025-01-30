Şampiyonlar Ligi'nde son hafta tamamlandı: Zirve Liverpool'un oldu

AA & Ensonhaber

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez denenen 36 takımlı lig aşaması 8. hafta müsabakalarıyla sona erdi.

Lig etabının sona ermesinin ardından ilk 8'de yer alan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Puan cetvelinde 9 ila 24. sırayı elde eden Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, Paris Saint Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge ise play-off aşamasına adlarını yazdıran ekipler oldu.

Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 biletini almaya çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

ZİRVE LIVERPOOL'UN OLDU

8 haftalık maratonu Liverpool, ilk sırada tamamlamayı başardı.

Geride kalan 7 haftadaki tüm maçlarını kazanan Liverpool, Hollanda temsilcisi PSV'ye 3-2 yenilerek son haftada namağlup ünvanını yitirse de ligi 21 puanla ilk sırada yer aldı.

Öte yandan doğrudan son 16 turuna yükselen takımların 3'ünü İngiliz ekipleri oluşturdu.

Lider Liverpool'un yanı sıra 3. basamaktaki Arsenal ve 8. sıradaki Aston Villa, play-off etabına kalmadan yoluna devam edecek.

12 TAKIM AVRUPA DEFTERİNİ KAPATTI

Ligde 25 ila 36. sırada yer alan ekipler Devler Ligi'ne veda etti.

Dinamo Zagreb, Stuttgart, Shakhtar Donetsk, Bologna, Kızılyıldız, Sturm Graz, Sparta Prag, Leipzig, Girona ve Salzburg, 8 haftalık maratonda puan alsalar da bir üst turda mücadele etme hakkı kazanamadı.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Galatasaray'ı saf dışı bırakan Young Boys, hiç puan alamadan ligi son sırada tamamlarken Slovan Bratislava da puansız kaldı.

GÜNÜN SONUÇLARI

Sporting (Portekiz)-Bologna (İtalya): 1-1

PSV (Hollanda)-Liverpool (İngiltere): 3-2

Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1

Stuttgart (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 1-4

Sturm Graz (Avusturya)-Leipzig (Almanya): 1-0

Manchester City (İngiltere)-Club Brugge (Belçika): 3-1

Bayern Münih (Almanya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 3-1

Inter (İtalya)-Monaco (Fransa): 3-0

Borussia Dortmund (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-1

Barcelona (İspanya)-Atalanta (İtalya): 2-2

Bayer Leverkusen (Almanya)-Sparta Prag (Çekya): 2-0

Juventus (İtalya)-Benfica (Portekiz): 0-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Milan (İtalya): 2-1

Salzburg (Avusturya)-Atletico Madrid (İspanya): 1-4

Lille (Fransa)-Feyenoord (Hollanda): 6-1

Aston Villa (İngiltere)-Celtic (İskoçya): 4-2

Girona (İspanya)-Arsenal (İngiltere): 1-2

Brest (Fransa)-Real Madrid (İspanya): 0-3